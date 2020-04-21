Социолог рассказал, к кому пошли перетоки рейтингов от "Слуги народа"

Фото: Алексей Антипович (РБК-Украина)

Социолог добавил, что ни о каких обвалах рейтинга СН в пользу какой-либо политсилы речь не идет

Небольшие перетоки от снижения поддержки "Слуги народа" пошли к ОПЗЖ, преимущественно на востоке Украины, были небольшие перетоки к "Батькивщине" - это прежде всего центральная часть страны. Об этом директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович рассказал в интервью РБК-Украина.

Однако, по его словам, это небольшие перетоки.

"Ни о каких обвалах рейтинга СН в пользу какой-либо политсилы речь не идет.

Поэтому такой разочарованный избиратель должен был бы искать новый политический проект, но сейчас их не видно и не слышно", - заявил он.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг" за 14 апреля, если бы досрочные парламентские выборы состоялись в ближайшее время, то в Верховную раду прошли бы четыре партии.

В частности, за партию "Слуга народа" планируют поддержать 38,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Однако, деятельностью Верховной рады Украины были недовольны 63% жителей Киева, довольны - 18%, затруднились оценить - 19%. По данным опроса, 44% киевлян недовольны деятельностью президента Владимира Зеленского, довольны 43%, еще 14% затруднились ответить.