Соціолог розповів, кому пішли перетоки рейтингів від "Слуги народу"

Фото: Олексій Антипович (РБК-Україна)

Соціолог додав, що ні про які обвали рейтингу СН на користь якоїсь політсили не йдеться

Невеликі перетоки від зниження підтримки "Слуги народу" пішли до ОПЗЖ, переважно на сході України, були невеликі перетоки до "Батьківщини" - це перш за все центральна частина країни. Про це директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Однак, за його словами, це невеликі перетоки.

"Ні про які обвали рейтингу СН на користь якоїсь політсили мова не йде.

Тому такий розчарований виборець мав би шукати новий політичний проект, але зараз їх не видно і не чутно", - заявив він.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг" за 14 квітня, якби дострокові парламентські вибори відбулися найближчим часом, то у Верховну раду пройшли б чотири партії.

Зокрема, за партію "Слуга народу" планують підтримати 38,1% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

Однак, діяльністю Верховної ради України були незадоволені 63% жителів Києва, задоволені - 18%, важко оцінити - 19%. За даними опитування, 44% киян незадоволені діяльністю президента Володимира Зеленського, задоволені 43%, ще 14% не змогли відповісти.