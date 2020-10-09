Социально-экономический эффект "Дія Сity" превысит фискальные уступки государства, - Минцифры

Социальный и экономический эффект проекта Министерства цифровой трансформации "Дія City" значительно превысят фискальные уступки государства.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

"Мы должны создать конкурентные условия для развития продуктовых компаний здесь, в Украине. А экономический и социальный эффект "Дія City" для всех граждан значительно превысит регулятивные усилия и фискальные уступки государства. При этом нам не нужно вводить дотации, которые часто несут коррупциогенные риски, делать капитальные инвестиции, которые заработают лишь через несколько лет, находить громоздкие тарифные или таможенные процедуры для стимулирования сектора. Государство лишь создаст необходимую институциональную среду, а дальше - будет арбитром, чтобы резиденты придерживались правил", - сказал Борняков.

Борняков отметил, что законодательные инициативы в рамках "Дія City" создадут условия для детенизации экономики и введут европейскую систему защиты интеллектуальных прав.

"Для резидентов "Дія City" НДФЛ составит 5%, военный сбор - 1,5%, ЕСВ - 22% с минимальной заработной платы. Налог на прибыль заменяется на налог на выведенный капитал: 10%. Мы предлагаем гибкие трудовые контракты и договоры, а также европейскую систему приобретения и защиты интеллектуальных прав", - добавляет он.

Кроме того, по его словам, в министерстве разрабатывают ряд мер, направленных на защиту резидентов "Дія City" от необоснованных проверок и расследований.

"Мы предлагаем изменить процедуру процессуальных действий, чтобы исключить безосновательные обыски, изъятия техники и документации", - подчеркнул заместитель министра цифровой трансформации.

Напомним, для запуска "Дія Сity" Верховной радой должен быть принят пакет законопроектов, часть которых уже находятся на рассмотрении парламентских комитетов.

Стратегической целью авторы "Дія Сity" отмечают создание условий для ускорения социального и экономического развития Украины и увеличение удельного веса IT-индустрии в структуре ВВП до 10%.

Разработчики "Дія City" рассчитывают, что внедрение проекта позволит увеличить количество рабочих мест в IT-отрасли до 450 тысяч в 2025 году, а также удвоить, с $6 млрд до $12 млрд, валютные поступления от этой индустрии в период 2021-2025.