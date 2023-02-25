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Соціальний ліфт по-російськи. На фронті помітили засудженого за розбещення дітей монаха

Фото: Юрій Абрамов, ієромонах РПЦ (twitter.com/assir108)
Автор: Каріна Левицька

Українські журналісти помітили на фронті російського монарха - Юрія Абрамова. Росіянина раніше було засуджено за розбещення дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Ріа-Мелітополь.

У 2021 році російський суд засудив монарха до 18 років колонії у справі про розбещення 53 неповнолітніх хлопчиків.

Наразі ґвалтівника впізнали на відео з українського фронту.

Фото: Юрій Абрамов, ієромонах РПЦ (t.me/riamelitopol)

"Соціальний ліфт Росії у дії: вчитель - ієромонах - педофіл - ув'язнений - військовий злочинець - вбивця - герой Росії. Усього треба порушити всі заповіді. Амінь", - підкреслили журналісти.

Нагадаємо, нещодавно в Україні винесли вирок священнику МП, який закликав підтримати псевдореферендуми РФ.

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