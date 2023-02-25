Соціальний ліфт по-російськи. На фронті помітили засудженого за розбещення дітей монаха

Українські журналісти помітили на фронті російського монарха - Юрія Абрамова. Росіянина раніше було засуджено за розбещення дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Ріа-Мелітополь.
У 2021 році російський суд засудив монарха до 18 років колонії у справі про розбещення 53 неповнолітніх хлопчиків.
Наразі ґвалтівника впізнали на відео з українського фронту.
"Соціальний ліфт Росії у дії: вчитель - ієромонах - педофіл - ув'язнений - військовий злочинець - вбивця - герой Росії. Усього треба порушити всі заповіді. Амінь", - підкреслили журналісти.
Нагадаємо, нещодавно в Україні винесли вирок священнику МП, який закликав підтримати псевдореферендуми РФ.
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