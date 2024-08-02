Соціальна диспропорція: через війну кількість мешканців в деяких громадах зросла на чверть

За її словами, саме тому перед державою нині стоять два нагальні виклики - забезпечити рівний доступ громадян до системи державних послуг, а також мінімізувати демографічну катастрофу в постраждалих регіонах за допомогою нової ефективної житлової політики та продуманих програм комплексного відновлення.

Вона підкреслила, що війна змусила покинути свої домівки мільйони українців. Хтось знайшов притулок в інших куточках країни, хтось виїхав за кордон. Деякі вже призвичаїлися до нових умов, інші ж мріють повернутися додому. Щодо внутрішніх переселенців, кількість яких, за попередніми даними, оцінюється у майже 5 млн громадян, надважливо у першу чергу забезпечити умови у громадах, які стали хабами, і звісно, паралельно, створювати умови щодо їх повернення у рідні домівки.

"Через війну в деяких громадах, які приймали наших вимушених переселенців, кількість населення збільшилася на 25%. Відповідно, іноді мережа надання соціальних послуг просто не справляється. Тож нам потрібно, по-перше, забезпечити доступ таких громадян до освіти, лікарень, адміністративних послуг, щоб люди відчували підтримку держави", - наголосила Шуляк.

Вона додала, що нині понад 200 українських територіальних громад розробляють програми комплексного відновлення (ПКВ), для створення яких потрібно провести детальний аудит, інвентаризацію всього, що є у громади і чим вона живе. Це дасть можливість зрозуміти, які конкурентні переваги можна використовувати більш активно, а над якими напрямками слід попрацювати.

"Відновлення - це не просто відбудова, це не лише про дороги, будинки, садочки. Відновлення - це про розвиток за новими стандартами з урахуванням нашого євроінтеграційного курсу. Демографія виходить на перше місце в питанні розвитку та відновлення громад, адже без людей немає економіки, соціальної сфери, розвитку громад і, фактично, відновлення після війни. Тому наразі нам потрібно зрозуміти, як повертати людей додому і вирішувати нашу величезну демографічну проблему", - зазначила парламентарка.

Вона також додала, що громади Донеччини і Луганщини - навіть попри те, що вони знаходяться в епіцентрі демографічної кризи, оскільки війна прийшла до них ще у 2014 році, все одно продовжують жити - будувати сім‘ї, народжувати дітей. Так, за приблизними оцінками експертів, тільки у минулому році там було зафіксовано 187 тисяч народжень. Втім, цей показник не зростатиме, якщо людям, як мінімум, не буде де жити і працювати.

"Нам потрібно забезпечити людей новими чи відновленими будинками, щоб вони мали де жити. Нам потрібно гарантувати безпечні умови для життя, щоб люди не боялися за своє життя та життя своїх близьких. Нам потрібно створити робочі місця, забезпечити достаток та благополуччя, щоб люди могли заробляти і жити гідно", - зауважила очільниця партії "Слуга народу".

Вона додала, що нині від уряду очікують рішення про запуск державної програми компенсації за пошкоджене і зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях. Це дасть змогу підтримати і мешканців Донеччини і Луганщини, які як продовжують жити на цих територіях, так і змушені були виїхати. Це, підсумувала Шуляк, буде сприяти мінімізації демографічної кризи.