Сотрудницу секретариата ВР подозревают в попытке кражи денег у помощника Пашинского

По словам помощника, она пыталась у него украсть 75 тыс. гривен

В Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) зарегистрировано жалобу на главу секретариата комитета ВР по вопросам безопасности и обороны Татьяну Блистив относительно попытки кражи 75 тыс. гривен у помощника депутата Сергея Пашинского. Источники РБК-Украина в Национальной полиции подтвердили информацию, которую ранее распространило издание INSIDER.

Так, сведения в ЕРДР были внесены еще 9 июля по ч 1.ст.15 (Покушение на преступление) и ст.190 (Мошенничество).

Фото: выписка из ЕРДР (INSIDER)

"В период с середины сентября по декабрь 2017 года Тетяга Блистив пыталась путем мошенничества завладеть денежными средствами в сумме 75 тыс. гривен, принадлежащие Соломченко (Олег Соломченко - помощник Пашинского на общественных началах - ред.)", - указано в жалобе.

Напомним, ранее сообщалось, что на главу парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, заместитель председателя фракции "Народного фронта" Сергея Пашинского открыли уголовное производство из-за угрозы убийства Татьяны Блистив.