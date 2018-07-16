Співробітницю секретаріату ВР підозрюють у спробі крадіжки грошей у помічника Пашинського

Новини Суспільство 16.07.2018 - 18:58
Фото: Сергій Пашинський (з відкритих джерел)
Фото: Сергій Пашинський (з відкритих джерел)

За словами помічника, вона намагалась у нього вкрасти 75 тис. гривень

В Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР) зареєстровано скаргу на голову секретаріату комітету ВР з питань безпеки та оборони Тетяну Блистів щодо спроби крадіжки 75 тис. гривень у помічника депутата Сергія Пашинського. Джерела РБК-Україна у Національній поліції підтвердили інформацію, яку раніше розповсюдило видання INSIDER.

Так, відомості в ЄРДР були внесені ще 9 липня за ч 1.ст.15 (Замах на злочин) та ст.190 (Шахрайство).

Співробітницю секретаріату ВР підозрюють у спробі крадіжки грошей у помічника Пашинського

Фото: витяг з ЄРДР (INSIDER)

"У період з середини вересня по грудень 2017 року Тетяга Блистів намагалася шляхом шахрайства заволодіти грошовими коштами в сумі 75 тис. гривень, що належать Соломченку (Олег Соломченко - помічник Пашинського на громадських засадах - ред.)", - вказано у скарзі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на голову парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, заступник голови фракції "Народного фронту" Сергія Пашинського відкрили кримінальне провадження за погрозу вбивством Тетяни Блистів.

 

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Теги:  Сергій Пашинський,  кража,  помощник  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС