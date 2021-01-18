Сотруднику "Минбезопасности ДНР" грозит 15 лет лишения свободы

В Запорожской области будут судить сотрудника так называемого Торезского районного отдела "Министерства государственной безопасности ДНР". Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что в мае 2015 года 37-летний житель Шахтерска, действуя из своих идеологических соображений, вступил в ряды незаконных вооруженных формирований России и занял должность старшего уполномоченного Торезского районного отдела Министерства государственной безопасности "ДНР", где работает и до сегодняшнего дня.

Отмечается, что Донецкая областная прокуратура завершила специальное досудебное расследование и направила обвинительный акт в Бердянский городской районный суд Запорожской области для заочного осуждения.



Злоумышленника обвиняют в участии в террористической организации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без такового.

Напомним, в Донецкой области будут судить боевика. Он воевал против ВСУ в районе Дебальцево и на территории международного аэропорта "Донецк".

Добавим, что СБУ сообщила о подозрении двух боевикам "ДНР". Один из них - бывший сотрудник правоохранительных органов Украины.