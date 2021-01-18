ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Сотруднику "Минбезопасности ДНР" грозит 15 лет лишения свободы

Автор: РБК-Украина

В Запорожской области будут судить сотрудника так называемого Торезского районного отдела "Министерства государственной безопасности ДНР". Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что в мае 2015 года 37-летний житель Шахтерска, действуя из своих идеологических соображений, вступил в ряды незаконных вооруженных формирований России и занял должность старшего уполномоченного Торезского районного отдела Министерства государственной безопасности "ДНР", где работает и до сегодняшнего дня.

Отмечается, что Донецкая областная прокуратура завершила специальное досудебное расследование и направила обвинительный акт в Бердянский городской районный суд Запорожской области для заочного осуждения.

Злоумышленника обвиняют в участии в террористической организации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без такового.

Напомним, в Донецкой области будут судить боевика. Он воевал против ВСУ в районе Дебальцево и на территории международного аэропорта "Донецк".

Добавим, что СБУ сообщила о подозрении двух боевикам "ДНР". Один из них - бывший сотрудник правоохранительных органов Украины.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины боевикиПрокуратураДНР