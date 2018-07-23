Співробітникові Макрона висунули звинувачення

Новини Політика 23.07.2018 - 04:57
Фото: Олександр Беналль на демонстрації (twitter.com/FallaitPasSuppr)
Фото: Олександр Беналль на демонстрації (twitter.com/FallaitPasSuppr)

Суд висунув звинувачення співробітникові адміністрації президента Франції за побиття людини під час протестів

Французький суд у неділю, 22 липня, пред'явив звинувачення співробітникові адміністрації президента Франції Емануеля Макрона. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Олександр Беналль підозрюється у побитті людини під час протестів, які пройшли 1 травня 2018.

У зв'язку з цим інцидентом вже було звільнено трьох співробітників поліції.

Президент Макрон наразі ніяк не прокоментував цю інформацію.

Нагадаємо, у Франції радника президента усунули за побиття мітингувальника. Французькі ЗМІ поширили відеозапис, на якому видно, як одягнений в мотоциклетний шолом Беналль б'є чоловіка в Латинському кварталі в Парижі.

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Теги:  Франція,  избиение,  Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС