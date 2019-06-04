В ГПУ могли помочь с инсценировкой смерти афериста Малиновского, - расследование

Фото: Дмитрий Малиновский (od.npu.gov.ua)

В расследовании фигурируют замглавы ГПУ Дмитрий Сторожук, Юрий Столярчук и нардеп от БПП Владимир Арьев

Два заместителя генерального прокурора Украины и народный депутат могли помочь международному мошеннику Дмитрию Малиновскому инсценировать собственную смерть. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование "Наші гроші".

Как сообщается, Дмитрий Малиновский был основным подозреваемым в нескольких криминальных производствах в Украине. По одной из них, он нанес ущерб сингапурской фирме на общую сумму 12 млн евро. Случилось это в 2015 году уже после инсценизации смерти мошенника.

Позже, якобы мертвый по документам Малиновский, выехал во Францию и перевез туда семью. Там Малиновский попал в поле зрения полиции, купив в Бургундии замок XII века.

Примерно тогда же ГПУ вместе с Национальной полицией провели обыск дома у родителей Малиновского, изъяли компьютерную технику, телефоны и сим-карты. В памяти одного из телефонов обнаружили видео и фото замка во Франции, который он купил в 2015 году. Свидетели узнали голос Малиновского на видео; кроме того, нашлись свидетели, которые видели Малиновского в Каннах.

На основании этих доказательств ГПУ решила обжаловать решение суда первой инстанции о смерти Малиновского. 7 июля 2016 года Сторожук сменил состав прокурорской группы в первых двух делах против Малиновского.

В расследовании журналистов проекта "Наші гроші" фигурируют заместители генерального прокурора Дмитрий Сторожук, Юрий Столярчук и нардеп от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев.

На сегодняшний день Малиновский арестован французскими правоохранителями, а Генеральная прокуратура оспорила факт его смерти.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во Франции жандармы задержали "высокопоставленного беглеца" из Украины, который фальсифицировал свою смерть. Его задержали 5 октября 2018 года в Бургундии недалеко от Дижона.

Следствие установило, что подозреваемый не только жив, но и вел роскошный образ жизни во Франции. Впоследствии масштаб французского расследования резко изменился: дело перешло от внутреннего мошенничества в категорию международного отмывания денег в результате коррупции.

Позже Генеральная прокуратура Украины направила запрос во Францию об экстрадиции 36-летнего гражданина Украины Дмитрия Малиновского, который скрывается от правосудия за коррупционные преступления.