У ГПУ могли допомогти з інсценуванням смерті афериста Малиновського, - розслідування

Фото: Дмитро Малиновський (od.npu.gov.ua)

У розслідуванні фігурують заступник голови ГПУ Дмитро Сторожук, Юрій Столярчук і нардеп від БПП Володимир Ар'єв

Два заступника генерального прокурора України і народний депутат могли допомогти міжнародному шахраєві Дмитру Малиновському інсценувати власну смерть. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування "Наші гроші".

Як повідомляється, Дмитро Малиновський був основним підозрюваним у кількох кримінальних провадженнях в Україні. За однією з них, він завдав шкоди сінгапурській фірмі на загальну суму 12 млн євро. Сталося це в 2015 році вже після інсценізації смерті шахрая.

Пізніше, нібито мертвий за документами Малиновський, виїхав у Францію і перевіз туди сім'ю. Там Малиновський потрапив у поле зору поліції, купивши в Бургундії замок XII століття.

Приблизно тоді ж ГПУ разом з Національною поліцією провели обшук вдома у батьків Малиновського, вилучили комп'ютерну техніку, телефони та сім-карти. У пам'яті одного з телефонів виявили відео і фото замку у Франції, який він купив у 2015 році. Свідки впізнали голос Малиновського на відео; крім того, знайшлися свідки, які бачили Малиновського в Каннах.

На підставі цих доказів ГПУ вирішила оскаржити рішення суду першої інстанції про смерть Малиновського. 7 липня 2016 року Сторожук змінив склад прокурорської групи в перших двох справах проти Малиновського.

У розслідуванні журналістів проекту "Наші гроші" фігурують заступники генерального прокурора Дмитро Сторожук, Юрій Столярчук і нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Володимир Ар'єв.

На сьогоднішній день Малиновський заарештований французькими правоохоронцями, а Генеральна прокуратура оскаржила факт його смерті.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Франції жандарми затримали "високопоставленого втікача" з України, який фальсифікував свою смерть. Його затримали 5 жовтня 2018 року в Бургундії недалеко від Діжона.

Слідство встановило, що підозрюваний не тільки живий, але і вів розкішний спосіб життя у Франції. Згодом масштаб французького розслідування різко змінився: справа перейшла від внутрішнього шахрайства в категорію міжнародного відмивання грошей в результаті корупції.

Пізніше Генеральна прокуратура України направила запит до Франції про екстрадицію 36-річного громадянина України Дмитра Малиновського, який ховається від правосуддя за корупційні злочини.