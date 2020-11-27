Сотрудники Amazon в "черную пятницу" организуют забастовки

Фото: Amazon (mdbiznews.commerce.maryland.gov)

Сотрудники компании Amazon в нескольких странах планируют участвовать в страйках и протестах завтра, на "черную пятницу". Они хотят выступить с требованиями об улучшении условий труда и повышении зарплаты.

Об этом сообщает Vice.

"Черная пятница" является одной из крупнейших распродаж для компаний по всему мира. Сотрудники Amazon считают, что протестуя в этот день, им удастся добиться повышения зарплат и улучшения условий для работы.

Протесты пройдут в США, Великобритании, Мексике, Бразилии, Индии, Австралии под хэштегом #MakeAmazonPay ("заставь Amazon платить").

Кроме того, сотрудников Amazon поддержат складские работники в Германии, подрядчики колл-центра в Филиппинах и производители одежды в Бангладеше.

Вместе с работниками Amazon в "черную пятницу" также выйдут на митинг экоактивисты и сторонники движения за социальную справедливость. Они поддерживают их в требованиях вернуть зарплаты на докризисный уровень.

В Amazon прокомментировали информацию с митингами. Они считают, что в полном объеме поддерживают своих сотрудников и уверены, что за этой информационной атакой находятся люди, имеющие свои интересы.

Ранее Bloomberg обновил рейтинг богатейших людей планеты. Возглавляет его основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого составляет 182 млрд долларов.

Европейская комиссия начала расследование против Amazon. Компанию обвиняют в нарушении норм конкуренции в сфере розничной онлайн-торговли в Германии и Франции.