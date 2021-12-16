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Сотрудника ФСБ будут судить в Украине за захват управления пограничников в Крыму

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Четверг 16 декабря 2021 17:24
Сотрудника ФСБ будут судить в Украине за захват управления пограничников в Крыму Фото: сотрудника ФСБ будут судить в Украине за захват управления пограничников в Крыму (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Офис генпрокурора направил обвинительный акт в отношении сотрудника ФСБ Российской Федерации. Он в 2014 году способствовал захвату управления пограничников в Крыму.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Ему инкриминируют пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к совершению государственной измены и пособничество в ведении агрессивной войны", - пишет пресс-служба.

Согласно расследованию, сотрудник ФСБ в марте 2014 году, находясь на территории г. Симферополя, по предварительному сговору с другими представителями ФСБ и военными России способствовал захвату Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины и Симферопольского пограничного отряда.

Преступник путем подкупа, угроз и уговоров призвал военных Украины не оказывать сопротивление во время захвата российскими военными и пытался способствовать их переходу на сторону агрессора.

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