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Сотрудничество Украины с США в энергетике под угрозой из-за импорта тока из России, - эксперт

Новина українською → Киев, Пятница 07 мая 2021 19:09
Сотрудничество Украины с США в энергетике под угрозой из-за импорта тока из России, - эксперт Фото: импорт электрической энергии из России и Беларуси угрожает сотрудничеству Украины с США (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Импорт электрической энергии из России и Беларуси угрожает сотрудничеству Украины с США в энергетическом секторе.

Об этом заявил директор Института мировой политики Евгений Магда в эфире "Украина24".

"Я думаю, эта реакция прозвучала за закрытыми дверями. Но даже с точки зрения формальной логики, если мы хотим говорить об энергетическом сотрудничестве с Соединенными Штатами, то нам нельзя покупать электроэнергию в России и Беларуси. Это выглядит как-то, на мой взгляд, по меньшей мере нелогично", - заявил Магда.

Эксперт также отметил, что наиболее перспективными являются проекты поставок в Украину американского сжиженного газа.

Как ранее писало РБК-Украина, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года.

С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.

15 апреля Верховная рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям.

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