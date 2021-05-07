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Співпраця України з США в енергетиці під загрозою через імпорт струму з Росії, - експерт

Новость на русском → Київ, П'ятниця 07 травня 2021 19:09
Співпраця України з США в енергетиці під загрозою через імпорт струму з Росії, - експерт Фото: імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі загрожує співпраці України з США (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі загрожує співпраці України з США в енергетичному секторі.

Про це заявив директор Інституту світової політики Євген Магда в ефірі "Україна24".

"Я думаю, ця реакція прозвучала за закритими дверима. Але навіть з точки зору формальної логіки, якщо ми хочемо говорити про енергетичну співпрацю зі Сполученими Штатами, то нам не можна купувати електроенергію в Росії та Білорусі. Це виглядає якось, на мій погляд, щонайменше нелогічно", - заявив Магда.

Експерт також зазначив, що найбільш перспективними є проекти постачання в Україну американського скрапленого газу.

Як раніше писало РБК-Україна, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі у січні-лютому 2021 року.

З початку року імпортовано понад 600 млн кВт годин на 1 млрд грн.

15 квітня Верховна рада схвалила законопроект про заборону імпорт струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів.

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