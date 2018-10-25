Сотрудничество с МВФ должно быть выгодно в первую очередь простым украинцам, - Новинский

Фото: Вадим Новинский (opposition.org.ua)

По его мнению, Украина находится в преддефолтном состоянии

Сотрудничество Украины с МВФ необходимо пересматривать с тем, чтобы это было выгодно Украине, простым украинцам, а вот тезисы об отказе сотрудничества с МВФ – это удел популистов. Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал народный депутат, член фракции "Оппозиционный блок", лидер "Партии мира" Вадим Новинский.

"Руководство Украины торгует экономическими интересами страны налево и направо, но в карман залезают за последним, лишь бы угодить МВФ. Это неправильно. Это не та государственная политика, которая должна быть в стране", - уверен Новинский.

По его мнению, Украина находится в преддефолтном состоянии, но власти это скрывают, манипулируя статистическими данными, поскольку не в состоянии урегулировать конфликт в восточных регионах.

"В эту долговую яму Украину ввела нынешняя власть. Вспомним цены на газ в 2010-2013 годах и сравним то, что сейчас, и посмотрим, каким был долг тогда, и каким он стал сейчас. Никто не говорит о непрофессионализме и бездарности нынешней власти. Нас еще в советское время учили, что базис — это экономические отношения, а политика — это всего лишь надстройка. А мы в угоду идеологическим клише подменяем понятия и все ставим с ног на голову", — сказал депутат.

По его мнению, без урегулирования ситуации на Донбассе роста экономики ожидать не стоит. Народный депутат подчеркнул, что власть лукавит и сознательно манипулирует статистическими данными, рассказывая о каком-то "мифическом росте" экономики на 1,5%.

"Поверьте, если бы рост экономики в стране был хотя бы 4%, сюда наперегонки бежали бы все инвесторы", — отметил Новинский.

Политик добавил, что никто из украинцев не скажет, что чувствует рост экономики на своем кармане, а государственный бюджет в полной мере не выполняется.

"Открываются ли в стране десятки тысяч рабочих мест? Этого нет. Страна находится в преддефолтном состоянии и ждет подачки от МВФ", - отметил Новинский.