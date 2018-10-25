Співпраця з МВФ має бути вигідна в першу чергу простим українцям, - Новинський

Фото: Вадим Новинський (opposition.org.ua)

На його думку, Україна перебуває у переддефолтному стані

Співпрацю України з МВФ необхідно переглядати з тим, щоб це було вигідно Україні, простим українцям, а ось тези про відмову співпраці з МВФ – це доля популістів. Таку думку в ефірі телеканалу "112 Україна" висловив народний депутат, член фракції "Опозиційний блок", лідер "Партії миру" Вадим Новинський.

"Керівництво України торгує економічними інтересами країни наліво і направо, але залазять в кишеню за останнім, аби догодити МВФ. Це неправильно. Це не та державна політика, яка має бути в країні", - впевнений Новинський.

На його думку, Україна перебуває у переддефолтному стані, але влада це приховує, маніпулюючи статистичними даними, оскільки не в змозі врегулювати конфлікт в східних регіонах.

"В цю боргову яму Україну ввела нинішня влада. Згадаймо ціни на газ в 2010-2013 роках і порівняємо те, що зараз, і подивимося, яким був борг тоді, і яким він став зараз. Ніхто не говорить про непрофесіоналізм і бездарність нинішньої влади. Нас ще в радянський час вчили, що базис — це економічні відносини, а політика — це всього лише надбудова. А ми на догоду ідеологічним кліше підміняємо поняття і все ставимо з ніг на голову", — сказав депутат.

На його думку, без врегулювання ситуації на Донбасі зростання економіки чекати не варто. Народний депутат наголосив, що влада лукавить і свідомо маніпулює статистичними даними, розповідаючи про якесь "міфічне зростання" економіки на 1,5%.

"Повірте, якщо б зростання економіки в країні був хоча б 4%, сюди наввипередки бігли б всі інвестори", — зазначив Новинський.

Політик додав, що ніхто з українців не скаже, що відчуває зростання економіки на своїй кишені, а державний бюджет повною мірою не виконується.

"Відкриваються в країні десятки тисяч робочих місць? Цього немає. Країна перебуває в переддефолтному стані і чекає подачки від МВФ", - зазначив Новинський.