UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Сотрудничал с РФ и передавал данные гостайны: разоблачен полковник ВСУ

Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители разоблачили полковника ВСУ, командира одного из подразделений воинской части в Николаевской области, который сотрудничал с российскими военными. В частности, он передавал им данные государственной тайны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как установило следствие, военнослужащий имеет контакты с действующими военными ВС России и жителями временно оккупированного Крыма, которые причастны к деятельности российских спецслужб.

Кроме того, правоохранители установили, что полковник ВСУ имеет гражданство России.

Силовики провели обыски по месту его проживания, где обнаружили и изъяли: жесткие диски, флеш носители, мобильные терминалы, ноутбук, на которых хранится информация военного характера, в том числе с ограниченным доступом, а также документы и блокноты с записями тайных сведений.

Сейчас проводятся следственные действия, принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления.

Решается вопрос о сообщении военному о подозрении и избрании меры пресечения.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (gp.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГенеральная прокуратура УкраиныВооруженные силы Украины