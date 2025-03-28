Сотні тон гуманітарки та тисячі дронів: Палатний показав роботу "Української команди" за три роки

"Три роки тому ми стояли перед найважчим випробуванням війни. Замість втечі ми обрали боротьбу, замість розпачу – силу. Саме тоді, в перші тижні повномасштабної війни, народилася "Українська команда". Ми відклали все звичне і почали діяти. Підтримувати, допомагати, рятувати. І так – 3 роки. Разом із сотнями тисяч українців ми зробили більше, ніж могли уявити. Доставили сотні тонн гуманітарки у найгарячіші точки. Зігріли 80 тисяч воїнів у морозних окопах. Передали на передову майже 100 автівок та бронемашин. Оснастили фронт 3 тисячі дронів різних типів", - повідомив Палатний.

Керівник "Української команди" подякував усім українцям, які долучалися до допомоги військовим і цивільним.

"Разом ми довели: немає сили більшої за народ, що бореться за свою свободу. Наша головна сила – це люди. Усі, хто допомагає діями та ресурсами, усі небайдужі, ви – серце "Української команди". Дякуємо кожному та кожній! Дякуємо усім, хто стоїть пліч-о-пліч заради України, заради Перемоги. А ми обов’язково переможемо!", - наголосив Палатний.

Військовослужбовці різних підрозділів, яким допомагає "Українська команда", зазначили важливість волонтерської допомоги.

"Ми відчуваємо вашу підтримку щодня. Дякуємо за вашу невтомну працю. Ви допомагаєте зберегти життя бійців. Хочемо побажати вам більше натхнення, добрих партнерів, більше донатів. Міцного козацького. Успіхів у вашій справі. Ми відчуваємо, що разом зможемо подолати будь-які труднощі. Продовжуйте працювати в тому ж дусі!", - кажуть бійці у відео.