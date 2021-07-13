Сотни силовиков и авиация: состоялись масштабные учения МВД в Ровенской области
В селе Городище (Ровенская область) состоялись масштабные учения органов системы МВД. Участие приняли более 300 правоохранителей, также были привлечены 65 единиц спецтехники и 5 вертолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.
"Сегодня, 13 июля, в с. Городище Ровенского района, состоялись тактико-специальные учения подразделений МВД - спасателей, полицейских, гвардейцев и пограничников",- говорится в сообщении.
Как отметил министр внутренних дел Арсен Аваков, такие учения позволяют нарабатывать компетентность в сложных ситуациях
"Комплексные учения, в которых принимали участие 300 человек, показали слаженность действий личного состава в ликвидации любых чрезвычайных ситуаций. Когда приходит беда, мы должны быть готовы",- сказал Аваков.
По его словам, подобные учения уже проводились в июне в Сумской и Харьковской областях.
Кроме этого, министр анонсировал еще одни специальные тренировки, которые состоятся осенью.
Как сообщили в ведомстве, правоохранители отработали несколько учебных вопросов, а именно:
- устранение результатов катастрофы воздушного судна, десантирования парашютистов и аэромедицинскую эвакуацию;
- преодоление последствий ДТП с последующим пожаром и взрывом на территории АЗС;
- проведения спецоперации по задержанию особо опасных вооруженных преступников;
- ликвидацию утечки аммиака из железнодорожной цистерны в результате ДТП на железнодорожном переезде;
- деблокирование пострадавших при ликвидации ДТП.
Фото: состоялись масштабные учения МВД в Ровенской области (mvs.gov.ua)
Отметим, один из вертолетов, участвующих в учениях, срочно транспортировал ребенка, получившего тяжелые огнестрельные ранения, из Житомирской области в Киевскую больницу.