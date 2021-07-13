Сотни силовиков и авиация: состоялись масштабные учения МВД в Ровенской области

В селе Городище (Ровенская область) состоялись масштабные учения органов системы МВД. Участие приняли более 300 правоохранителей, также были привлечены 65 единиц спецтехники и 5 вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.

"Сегодня, 13 июля, в с. Городище Ровенского района, состоялись тактико-специальные учения подразделений МВД - спасателей, полицейских, гвардейцев и пограничников",- говорится в сообщении.

Как отметил министр внутренних дел Арсен Аваков, такие учения позволяют нарабатывать компетентность в сложных ситуациях

"Комплексные учения, в которых принимали участие 300 человек, показали слаженность действий личного состава в ликвидации любых чрезвычайных ситуаций. Когда приходит беда, мы должны быть готовы",- сказал Аваков.

По его словам, подобные учения уже проводились в июне в Сумской и Харьковской областях.

Кроме этого, министр анонсировал еще одни специальные тренировки, которые состоятся осенью.

Как сообщили в ведомстве, правоохранители отработали несколько учебных вопросов, а именно:

устранение результатов катастрофы воздушного судна, десантирования парашютистов и аэромедицинскую эвакуацию;

преодоление последствий ДТП с последующим пожаром и взрывом на территории АЗС;

проведения спецоперации по задержанию особо опасных вооруженных преступников;

ликвидацию утечки аммиака из железнодорожной цистерны в результате ДТП на железнодорожном переезде;

деблокирование пострадавших при ликвидации ДТП.

Фото: состоялись масштабные учения МВД в Ровенской области (mvs.gov.ua)