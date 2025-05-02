Сотні ретроавто та автобус з Лондона: які машини покажуть на Old Car Land

Головна частина фестивалю – це експозиція легенд світового автопрому, які їздили дорогами нашої планети півстоліття тому. Серед ексклюзивних учасників всеукраїнського заходу у музеї "Колеса Історії" – Porsche 924, Citroen CX, BMW 1502, Mercedes-Benz W116, Renault 4, Audi 80, Mercedes-Benz W115 та інші ефектні та технічно цікаві представники епохи яскравих 70-х.

Окрім того, організатори Old Car Land підготували спеціальну експозицію мотоциклів Київського мотозаводу, якому цього року виповнюється 80 років. Серед анонсованих експонатів – перші серійні моделі КМЗ, ексклюзивні ескортні мотоцикли та байки, які випускались невеликими тиражами та на дорогах були справжньою рідкістю.

Ще однією "фішкою" фестивалю стане британський куточок: справжній двоповерховий даблдекер, що своїм ходом приїхав з Лондона, та оригінальне англійське таксі. Більше того, усі бажаючі зможуть оцінити салон класичного автобуса.

У рамках заходу відбудеться кілька національних дебютів щойно відреставрованих авто, серед яких повнорозмірний седан 30-х років ГАЗ-М1. Також обов'язково зверніть увагу на інтерактивну експозицію армійської техніки 30-70-х років, локації представників клубного руху та ін.

Окрім унікальних технічних експонатів, до уваги глядачів – інтерактивні експозиції, смачні тематичні фудкорти, фірмові сувеніри та багато іншого. Тож запрошуємо власників класичної техніки і шанувальників історичних машин – киян та гостей міста – на справжнє технічне свято – фестиваль Old Car Land, який проходитиме 3-4 травня на території музею "Колеса Історії" за адресою м. Київ, вул. Малинська, 1.