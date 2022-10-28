Сотні представниць руху "Зе!Жінки" роблять внесок у перемогу, - Шуляк

Жіноча частина партійної команди "Слуга народу" з перших днів повномасштабного російського вторгнення робить внесок у перемогу та планує відбудову та подальший розвиток України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк на конгресі руху "Зе!Жінки" у Тернополі.
"Повномасштабна війна із Росією триває вже девʼятий місяць. Це час крові, горя і сліз. І водночас - це період незламності, мужності та героїзму, гордості за Україну і українців. Це стосується всіх наших співвітчизників. Вдячність та гордість - це саме ті почуття, які переповнюють, коли думаєш про наших депутаток, співробітниць партійних секретаріатів та органів місцевого самоврядування", - сказала Шуляк.
Вона також згадала багатьох представниць руху "Зе!Жінки", які допомагають наближати перемогу кожна на своєму місці.
"Сьогодні ми ці історії збираємо в рамках партійного проекту "Герої серед нас". Матеріалу там на декілька років уперед. Сотні членкинь руху "Зе!Жінки" та нашої великої політичної команди загалом з початку повномасштабної війни роблять внесок у нашу спільну перемогу", - констатувала Шуляк.
Водночас вона наголосила, що вже зараз треба думати над перспективами відбудови та подальшого розвитку країни.
"Ми маємо вивчити уроки, які нам надала ця війна, і зробити висновки для майбутнього. Щоб після перемоги ми змогли побудувати вільну і незалежну, європейську та процвітаючу країну", - зазначила Шуляк.
Шуляк також пообіцяла повну підтримку ініціатив руху "Зе!Жінки" у цій сфері на різних рівнях.
"Ми будемо розвивати і підтримувати жіноче лідерство - на партійному рівні, в діалозі з місцевими органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, при вирішенні питань призначення на відповідні посади", - запевнила вона.
Нагадаємо, раніше Шуляк заявила, що частиною відбудови та відновлення країни мають стати запровадження справжньої гендерної рівності, викорінення домашнього насильства та жіноче лідерство.
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