Сотні окупантів та десятки артсистем: що РФ втратила минулої доби на фронті

Нагадаємо, що упродовж минулої доби окупанти завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів. Ворог використав одну ракету та 91 КАБ, застосував 1252 дрони-камікадзе та здійснив 4246 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

При цьому найбільше боїв було зафіксовано на Курському та Покровську напрямках.

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