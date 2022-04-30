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Сотни людей пикетировали офис французской Engie в рамках Stop Bloody Energy

Фото: сотни людей пикетировали офис французской Engie в рамках Stop Bloody Energy (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Сотни людей в рамках акции Stop Bloody Energy пикетировали центральный офис французской компании Engie с требованием разорвать газовые контракты с Россией и прекратить финансировать страну-террориста, которая убивает украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт проекта Stop Bloody Energy.

Участники облились красной краской в знак протеста против сотрудничества французской компании с российским "Газпромом".

"Главным партнером Газпрома на рынке Франции является компания Еngie, с которой сейчас действуют пять долгосрочных контрактов на поставки российского газа. Несмотря на полномасштабную российскую агрессию в Украине, которая длится уже более двух месяцев, компания Еngie до сих пор не заявила о разрыве существующих контрактов с Россией. Сотрудничая с Газпромом компания Еngie финансирует страну-террориста и способствует убийству украинских детей и женщин, уничтожению украинских городов", - сказал координатор акции, представитель ассоциации "Объединение украинцев во Франции" Владимир Когутяк.

Сообщается, что если западные страны и дальше продолжат покупать российские энергоносители, Россия заработает на этом 321 млрд долларов в 2022 году. На эту сумму можно купить 80 тыс. БТРов, 30 тыс. танков, 5 тыс. самолетов, 100 тыс. бронированных автомобилей "Тигр" и 3 тыс. БУКов.

Напомним, крупнейшие украинские компании - ДТЭК, "Нафтогаз" и "Укрэнерго" призывают западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере. Единственный способ остановить эту войну - лишить страну-агрессора средств на ее продолжение.

Для этого они создали инициативу #StopBloodyEnergy (https://bloody.energy/) на сайте которой размещен список западных компаний, продолжающих сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

В частности речь идет о газовых, угольных, трейдинговых, нефтесервисных и машиностроительных компаниях, продолжающих сотрудничество с РФ. Компания Engie является одним из фигурантов этого списка.

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