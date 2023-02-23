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Сотні атак та великі втрати ворога: Громов розповів про бої біля Мар'їнки та Вугледара

Фото: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

На Авдіївському та Шахтарському напрямках продовжуються запеклі бої, а ЗСУ відбили сотні атак за останній місяць. Ворог намагається захопити населені пункти Мар'їнка та Вугледар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

Він зазначив, що ворог зазнає значних втрат - щодня сотні вбитими та десятки одиниць техніки.

За словами Громова, протягом лютого українські захисники відбили понад 350 штурмів противника в районі Мар'їнки та понад 180 в районі Вугледару.

"Лише вчора наші воїни знищили 14 танків, 17 БМП, три МТЛБ, 2 міномети та БПЛА "Орлан" та 18 БПЛА типу квадрокоптер, і тільки підтвердженими вбитими ворог втратив понад 120 та пораненими 137 окупантів під час спроби ведення противником наступу, в тому числі і в напрямку населеного пункту Побєда", - зазначив бригадний генерал.

Нагадаємо, у Генштабі зазначають, що найскладнішою ділянкою фронту залишається Бахмутський напрямок. Росія поблизу Бахмута щодня втрачає тисячі військових, а "вагнерівців" взагалі не рахують.

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