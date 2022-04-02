После боев за восток, юг и Мариуполь у России не останется резервов для войны, - Арестович

Советник руководителя офиса президента Алексей Арестович сообщил, что пройдут тяжелые бои с оккупантами за восток, юг и Мариуполь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Арестовича.

По его словам, после боев у России почти не останется резерва для войны.

Также он добавил, что стоит избавиться от любых иллюзий, ведь легко не будет.

"Мы должны избавиться от иллюзий, предстоят тяжелые бои за восток, за юг, за Мариуполь. Я не думаю, что после этих боев у РФ останется хоть какой-то резерв. Я думаю, что мы отобьем и Мариуполь, и восток, и юг, но легко там не будет, - сказал Арестович.