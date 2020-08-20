Состояние Навального стабилизировалось

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в коме, стабилизировалось. На данный момент нет планов перевозить его из омской больницы скорой помощи № 1.

Об этом заявил заместитель главврача больницы Анатолий Калиниченко, передает ТАСС.

По его словам, уже были проведены консультации по состоянию Навального с ведущими экспертами России.

"Все они считают, что все лечебно-диагностические мероприятия были проведены правильно и в полном объеме. То, что нам удалось его стабилизировать, иметь ту клиническую картину, которая есть, это хороший осторожный прогностический признак", - заявил Калиниченко.

Также сообщается, что врачи определили состояние Навального по шкале комы Глазго - 5 баллов. Отметим, 5 баллов означает, что он находится в глубокой коме. Это одно из критических состояний. Ясное сознание по этой шкале оценивается в 15 баллов.

Напомним, в Кремле уже заявили, что если подтвердится версия об отравлении Навального, то правоохранительные органы будут проводить расследование.

Навальному резко стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву; после экстренной посадки в Омске его госпитализировали без сознания, врачи до сих пор не установили диагноз.