Состояние Ахметова снизилось относительно довоенного уровня в два раза, - Forbes

Это почти в два раза меньше, чем в последнем довоенном рейтинге 2013 года, когда стоимость активов богатейшего украинца оценили в $15,4 млрд.

По мнению аналитиков Forbes, самым ценным активом Рината Ахметова являются 75% акций горно-металлургической компании "Метинвест", которую оценили в $3,3 млрд. Это почти в полтора раза больше, чем стоимость его энергетического бизнеса.

Входящий в структуру СКМ энергохолдинг ДТЭК стоит $2,1 млрд.

Недвижимость, принадлежащую структурам Ахметова, Forbes оценил в $0,7 млрд, банк ПУМБ и транспортно-экспедиторская компания "Лемтранс" - по $0,3 млрд каждый. Все прочие активы оценены в $0,9 млрд.

В своей методике Forbes учитывает все состояние бизнесменов: акций предприятий, недвижимости, транспортных средств, предметов искусства, счетов в банках и наличных. Ликвидные акции публичных компаний оценены по рыночной стоимости.

Частные компании оцениваются на основании финансовых показателей и информации об объемах продаж за последний доступный период путем сравнения со стоимостью аналогичных украинских и мировых компаний, а также компаний, которые были объектами слияний и поглощений в последние годы.

Активы, которые не генерируют денежного потока, оценены по ликвидационной стоимости.