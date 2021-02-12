Сошел с рельсов: в Киеве трамвай едва не снес МАФы

Вечером 11 февраля в Киеве на площади Тараса Шевченко трамвай сошел с рельсов. Таким образом он едва не врезался в МАФы, что стояли рядом.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

В то же время подписчики сообщества считают, что такие трамваи нужны, чтобы сносить МАФы. "Вечером 11.02.2021 на площади Тараса Шевченко трамвай пытался выполнить функцию "Благоустройства" и снести МАФы", - говорится в сообщении.