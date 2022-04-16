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Сорванный план и причастность ОПЗЖ. В горсовете Мариуполя объяснили, почему не эвакуировали людей

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Мариуполь, Суббота 16 апреля 2022 14:37
Сорванный план и причастность ОПЗЖ. В горсовете Мариуполя объяснили, почему не эвакуировали людей Фото: в горсовете Мариуполя рассказали о сорванном плане эвакуации (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В городском совете Мариуполя рассказали о сорванном плане эвакуации населения из города. Там заявили, что к этому были, в частности, причастны депутаты фракции ОПЗЖ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

"После 2 марта начались сильные обстрелы. Был остановлен весь транспорт и начата подготовка автобусов к эвакуации людей. Вопрос организации эваколон постоянно держал под контролем Вадим Бойченко. Но российская сторона не дала режима тишины. А потом автобусы расстреляли в депо один за другим", - рассказал директор департамента транспорта и связи горсовета Василий Клат.

По его словам, в первый день эвакуации автобусы выехали, но вместо обещанного режима тишины были сильные обстрелы.

"Постоянно срывалась эвакуация людей в Украину. Враг делал все, чтобы заставить думать мариупольцев, что их бросили погибать. В последние дни в депо мы с сотрудниками передвигались перебежками, пригибаясь от взрывов и пуль, прыгали в смотровые ямы, чтобы как-то уклониться от обломков", - вспоминает Клат.

Он также рассказал о том, что мариупольские депутаты фракции ОПЗЖ были причастны к срыву эвакуации. Они помогли оккупантам уничтожить весь транспорт для спасения людей.

Напомним, в Мариуполе, который уже более месяца находится в блокаде, остаются около 120 тысяч мирных жителей. С начала войны 150 тысяч жителей покинула город.

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