Зірваний план і причетність ОПЗЖ. У міськраді Маріуполя пояснили, чому не евакуювали людей

У міській раді Маріуполя розповіли про зірваний план евакуації населення з міста. Там заявили, що до цього були, зокрема, причетні депутати фракції ОПЗЖ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.

"Після 2 березня розпочалися сильні обстріли. Було зупинено весь транспорт та розпочато підготовку автобусів до евакуації людей. Питання організації еваколон постійно тримав під контролем Вадим Бойченко. Але російська сторона не дала режиму тиші. А потім автобуси розстріляли в депо один за одним", - розповів директор департаменту транспорту та зв'язку міськради Василь Клат.

За його словами, першого дня евакуації автобуси виїхали, але замість обіцяного режиму тиші юули сильні обстріли.

"Постійно зривалася евакуація людей до України. Ворог робив усе, щоб змусити думати маріупольців, що їх кинули гинути. В останні дні в депо ми зі співробітниками пересувалися перебіжками, пригинаючись від вибухів та шалених куль, стрибали в оглядові ями, щоб якось ухилитися від уламків", - згадує Клат.

Він також розповів про те, що маріупольські депутати фракції ОПЗЖ були причетні до зриву евакуації. Вони допомогли окупантам знищити весь транспорт для порятунку людей.

Нагадаємо, в Маріуполі, який вже понад місяць знаходиться у блокаді, залишаються близько 120 тисяч мирних жителів. З початку війни 150 тисяч мешканців покинула місто.

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