Сорванные крыши и поваленные деревья: Полтаву накрыла непогода

По его данным, непогода обрушилась на Полтаву после 17:00. Ураганный ветер ломал деревья и срывал крыши. В центре города несколько домов остались без электричества.

Стихия также затронула и область. Из-за поваленных деревьев на одном из участков трассы Киев - Харьков образовались заторы.

Как отметил один из местных жителей, между Лубнами и Пирятином сильный ливень затруднил движение автомобилей.

Фото: непогода в Полтаве сорвала крыши и повалила деревья (kolo.news)