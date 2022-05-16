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Сорвали снабжение российской армии. ВСУ уничтожили два моста в Луганской области

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Луганск, Понедельник 16 мая 2022 00:10
Сорвали снабжение российской армии. ВСУ уничтожили два моста в Луганской области Железнодорожная колея (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Воины Сил специальных операций ВСУ уничтожили ряд путей сообщения во вражеских тылах. Таким образом, удалось существенно сдержать переброску новых войсковых подразделений противника для наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Сил специальных операций ВСУ.

Сообщается, что в результате успешно проведенной операции в Луганской области были взорваны захваченные ране российскими войсками железнодорожные мосты между городами Рубежное и Северодонецк. Разрыв коммуникаций лишил возможности подвоза новых сил при попытке наступления на Лисичанск и Северодонецк.

Ранее мы сообщали, что Силы спецопераций впервые раскрыли детали боев за аэропорт в Гостомеле. Благодаря слаженным действиям различных подразделений удалось задержать высадку российского десанта и нанести первые потери противнику.

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