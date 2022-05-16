Сорвали снабжение российской армии. ВСУ уничтожили два моста в Луганской области
Воины Сил специальных операций ВСУ уничтожили ряд путей сообщения во вражеских тылах. Таким образом, удалось существенно сдержать переброску новых войсковых подразделений противника для наступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Сил специальных операций ВСУ.
Сообщается, что в результате успешно проведенной операции в Луганской области были взорваны захваченные ране российскими войсками железнодорожные мосты между городами Рубежное и Северодонецк. Разрыв коммуникаций лишил возможности подвоза новых сил при попытке наступления на Лисичанск и Северодонецк.
Ранее мы сообщали, что Силы спецопераций впервые раскрыли детали боев за аэропорт в Гостомеле. Благодаря слаженным действиям различных подразделений удалось задержать высадку российского десанта и нанести первые потери противнику.
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