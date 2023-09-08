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Сорочка замість футболки. Італійський клуб красиво вшанував візитівку легендарного міста

Венеція, П'ятниця 08 вересня 2023 11:30
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Сорочка замість футболки. Італійський клуб красиво вшанував візитівку легендарного міста Фото: "Венеція" привчила до красивого дизайну форми (facebook.com/veneziafc)
Автор: Антон Федорців

Скромна "Венеція" вкотре підкорила публіку несподіваними дизайнерськими рішеннями у футбольному екіпіруванні. Цього разу "помаранчево-чорно-зелені" відсалютували знаменитим гондольєрам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

Команда зі стадіону "П'єрлуїджі Пенцо" презентувала третій варіант ігрової форми. До резервного комплекту потрапила сорочка замість звичної футболки.

Верхня частина форми зроблена на честь гондольєрів Венеції – знаменитих перевізників на човнах міста на воді. Сорочка отримала горизонтальні білі й чорні смуги. Також сюди потрапив герб клубу та логотип технічного спонсора Kappa. Дизайн допомогли розробити німці з компанії Bureau Borsche.

Концепт екіпірування у ретростилі поклався на мінімалізм. За елегантність же відповідає червоний комірець на кшталт поло та його трикутні деталі. Велич міста та клубу покликані символізувати золоті написи та емблеми.

Чудовий екіпірувальний дизайн наразі не корелюється з успіхом "Венеції" на футбольному полі. Сезон 2023/24 венеціанці розпочали в другому дивізіоні Італії – Серії B. Цьогоріч команда не змогла повернутися до футбольної еліти, поступившись у плей-офф.

До слова, раніше пригадали дебют Буффона в чемпіонаті Італії на фоні завершення кар'єри.

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