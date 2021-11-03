Не соответствуют правописанию. Языковой омбудсмен предложил переименовать ряд городов
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал руководство местного самоуправления переименовать некоторые города. Их правописание не соответствует нормам "языкового закона".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис языкового омбудсмена.
"Сегодня подписал несколько десятков обращений к руководителям местного самоуправления о приведении в соответствие с правописанием, нормами государственного языка и требованиями статьи 41 закона о наименовании населенных пунктов", - сказал Кремень.
Он добавил, что это решение принято после многочисленных обращений граждан на несоответствие названий ряда населенных пунктов правилам и нормам украинского правописания.
Кремень напомнил, что в соответствии с ч. 1 ст. 41 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" географические названия, а также названия скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов, проспектов, площадей, площадей, набережных, мостов и других объектов топонимики населенных пунктов выполняются государственным языком.
Языковой омбудсмен привел несколько примеров названий городов, которые необходимо переименовать. Среди них:
- Арбузинка (Николаевская область);
- Северодонецк (Луганская область);
- Южноукраинск (Николаевская область);
- Южное (Одесская область);
- Спокойствие (Днепропетровская область);
- Первомайское (Николаевская область);
- Первомайск (Николаевская область).
"Многие имели прекрасные исторические названия, как Северский Донец, Гарбузинка или Богополь и были несправедливо переименованы во времена коммунистической власти", - объяснил омбудсмен.
По его словам, для приведения географических названий в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 закона "должны быть приняты все необходимые меры".