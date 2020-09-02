У сообщества арбитражных управляющих большие проблемы, - Демина

Арбитражная управляющая в деле ЧАО "Росава" Светлана Демина обвиняет председателя Совета арбитражных управляющих в давлении и использовании должности с целью недобросовестной конкуренции.

Об этом Демина пишет в статье на "Украинских новостях".

По ее словам, Сергей Боярчук, от имени Совета арбитражных управляющих Киева, пользуясь статусом председателя, распространил негативную информацию относительно исполнения ею полномочий ликвидатора ЧАО "Росава".

"При этом, ни одной ссылки на нарушение конкретных норм Кодекса профессиональной этики арбитражных управляющих в статье указано не было, однако среди материалов, которые, вроде бы, рассматривались Советом Киева, были выборочно предоставлены документы финансово-хозяйственной деятельности ЧАО "Росава", информация о банковских трансакциях, ссылки на видеосюжеты с высказываниями третьих лиц", - отмечает она.

Она добавляет, что "Росава" является градообразующим предприятием, его деятельность нельзя остановить одномоментно, в том числе потому, что оно обеспечивает энергобезопасность целого региона, о чем ей как ликвидатору было неоднократно отмечено, в том числе Белоцерковским городским советом Киевской области.

"Вопрос законности, соответствия и полноты исполнения мной полномочий ликвидатора ЧАО "Росава" было предметом проверки Министерства юстиции, о чем г-н Боярчуков рассказал в своей статье. Но, странная вещь: результаты проверки моей деятельности органом контроля тоже не устраивают Сергея Григорьевича. Несмотря на то, что в последнее время он очень активно защищает коллег-арбитражных управляющих, к которым есть много претензий со стороны как Министерства юстиции, так и правоохранительных органов, в то же время именно ко мне, даже после проверки, которая не выявила никаких нарушений, у господина Боярчукова очень много претензий. Не кажется ли странным, что вопрос относительно моей деятельности на ЧАО "Росава" возникли у уважаемых господ Комлика и Боярчукова именно сейчас, после моего отстранения от исполнения обязанностей ликвидатора ЧАО "Росава" и назначение Ильи Комлика?" - пишет арбитражная управляющая.

По ее словам, процедура банкротства ЧАО "Росава" - лакомый кусок, к которому желают присоединиться структуры и специалисты, которые имели и имеют отношение к Боярчукову и его компании.

"Все приведенное выше указывает не на отсутствие достаточной компетенции моих "опытных" коллег, а имеющегося конфликта интересов и недобросовестную конкуренцию, для которой используется региональный совет саморегулируемой организации, которую мы вместе создавали последние годы, следует отметить, совсем для других целей. Материалы, неправомерно, в нарушение норм Кодекса профессиональной этики, обнародованные в отношении меня, используются для дискредитации меня как арбитражного управляющего", - резюмирует она.

Напомним, в конце 2018 года владельцы завода "Росава" были вынуждены объявить о банкротство предприятия.

В ноябре 2019 года сменился основной кредитор компании: ФК "Инвестохиллс Веста" выкупила у ФГВФЛ около 2,5 млрд грн до 16 млрд грн долгов ЧАО "Росава" как поручителя других предприятий группы. Долг был выкуплен с огромным дисконтом более чем 90 процентным.