Сообщения о законности приобретения зданий завода "Большевик" может быть манипуляцией рейдеров, - нардеп

"Очевидно, идет речь о последней попытке срыва продажи завода со стороны тех, кто в некогда попытался незаконно присвоить имущество завода. Решение о возвращении в собственность "Большевика" нескольких зданий, о которых идет речь, уже принял Верховный суд. Это последняя инстанция, его не может отменить обычный апелляционный хозсуд", - отметила народный депутат.

Соответствующее решение Верховного суда было принято в начале 2021 года. Согласно ему, отчуждение 5 нежилых зданий "ПКМЗ" общей площадью 6 399 кв. м было незаконным, следовательно имущество должно быть возвращено в собственность предприятия.

Отметим, что незаконное отчуждение и продажа имущества "ПКМЗ" произошло в 2019 году, после чего директор завода был отстранен от занимаемой должности и Фонд госимущества обратился в суд для восстановления целостности предприятия.

"Все заявления о якобы законности приобретения зданий - это вероятно наглые манипуляции со стороны рейдеров. Кстати, действия всех причастных сейчас рассматривает НАБУ, так что ждем результатов следствия и наказания виновных", - добавила Мошенец.

Напомним, приватизационный аукцион АО "ПКМЗ" состоится 27 октября. Стартовая цена предприятия составляет 1,39 млрд грн.