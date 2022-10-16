UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сонячно та без дощів: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: сьогодні в Україні буде сонячна та суха погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні сьогодні, 16 жовтня, буде сухо та сонячно. Проте вночі у деяких регіонах можливі морози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні опадів не очікується. Погода буде сонячною. У західних, центральних і східних областях увечері та вранці можливий туман. Вітер переважно південно-східний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Вдень стовпчики термометрів покажуть в середньому +10 +15 градусів. На заході до +19 градусів.

Вночі температура повітря в середньому -3 +2 градуси. У західних областях і на півдні +3 +8 градусів.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні буде сухо з мінливою хмарністю. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. У Києві вдень прогнозується до +12 +14 градусів, а вночі +2 градуси.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, коли в Україні випаде перший сніг та вдарять морози.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода в КиєвіГідрометцентр