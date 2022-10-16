Сонячно та без дощів: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 16 жовтня, буде сухо та сонячно. Проте вночі у деяких регіонах можливі морози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні опадів не очікується. Погода буде сонячною. У західних, центральних і східних областях увечері та вранці можливий туман. Вітер переважно південно-східний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Вдень стовпчики термометрів покажуть в середньому +10 +15 градусів. На заході до +19 градусів.

Вночі температура повітря в середньому -3 +2 градуси. У західних областях і на півдні +3 +8 градусів.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні буде сухо з мінливою хмарністю. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. У Києві вдень прогнозується до +12 +14 градусів, а вночі +2 градуси.