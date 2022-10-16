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Солнечно и без дождей: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Воскресенье 16 октября 2022 07:00
Солнечно и без дождей: какой будет погода в Украине сегодня Фото: сегодня в Украине будет солнечная и сухая погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине сегодня, 16 октября, будет сухо и солнечно. Однако ночью в некоторых регионах возможны морозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине осадков не ожидается. Погода будет солнечной. В западных, центральных и восточных областях вечером и утром возможен туман. Ветер преимущественно юго-восточный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Днем столбики термометров покажут в среднем +10 +15 градусов. На западе до +19 градусов.

Ночью температура воздуха в среднем -3 +2 градуса. В западных областях и на юге +3 +8 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня будет сухо с переменной облачностью. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. В Киеве днем прогнозируется до +12 +14 градусов, а ночью +2 градуса.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, когда в Украине выпадет первый снег и ударят морозы.

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