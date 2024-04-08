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Сонячно та до +25 градусів: прогноз погоди в Україні від синоптиків на завтра

Фото: погода в Україні 7 квітня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра в України спостерігатиметься тепла та сонячна погода до +25 градусів. Опадів не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр" та синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Погода в Україні 

Завтра в Україні скрізь буде сонячно, сухо і тепло.

Температура повітря вночі становитиме +6+11, впродовж дня очікується +21+25 градусів.

В Карпатах вночі +1+6, вдень +12+17.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Погода у Києві

У Києві 9 квітня очікується також суха сонячна погода з температурою повітря +23+25 градусів.

Погода у квітні 2024 в Україні

Як розповідав синоптик Володимир Деркач, на початку квітня до України повернеться тепло, а небо буде ясним.

Загалом погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів. Також можливий мокрий сніг та заморозки.

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Погода в Україні