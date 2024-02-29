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Сонячно та до +19 градусів: якою буде погода в регіонах України в перший день весни

Фото: погода в Україні 1 березня буде сонячною та без опадів (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У перший день весни в Україні спостерігатиметься сонячна та суха погода. На території деяких регіонів стовпчики термометра сягатимуть +19 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Погода в Україні

Першого березня очікується сонячна погода без опадів. 

Температура повітря протягом дня становитиме +7+12 градусів, у західних областях +12+19 градусів, на Львівщині, Івано-Франківщині та Тернопільщині місцями +7+10 градусів.

Вітер - південно-східний, помірний, на заході часом рвучкий, до сильного.

Погода в Києві

Вночі у місті триматиметься холод, втім удень стовпчики термометра піднімуться до +10 градусів. 

Погода в Україні

Середня місячна температура в березні 2024 року прогнозується в межах 1-7 градусів тепла. Це на 1-2 градусів вище за норму.

Нагадаємо, 2023 рік у Києві став другим у рейтингу найтепліших після 2020 року внаслідок рекордно теплого другого півріччя. Середньорічна температура 2023 року в столиці склала 10,8 градуса тепла, що на 1,8 градуса вище за кліматичну норму.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), 2023 рік відзначився рекордами у сфері клімату, ставши найтеплішим за всю історію спостережень.

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Погода в Україні