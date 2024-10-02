Сонячне затемнення у жовтні. Коли та як українцям побачити "вогняне кільце"

Чим цікаве кільцеподібне сонячне затемнення

Кільцеподібне сонячне затемнення дехто ще називає "Оком Саурона".

Воно відбувається тоді, коли Місяць проходить перед Сонцем, однак його видимий на небі розмір є недостатнім для того, щоб повністю "перекрити" світило.

З огляду на це навколо Місяця можна побачити так зване "вогняне кільце".

Фази сонячного затемнення (інфографіка: greatamericaneclipse.com)

Хто зможе побачити затемнення "наживо"

2 жовтня 2024 року спостерігати кільцеподібне сонячне затемнення на власні очі - за сприятливих погодних умов - зможуть мешканці острова Пасхи, а також деяких регіонів Чилі та Аргентини.

Очікується, що Місяць закриє близько 93% диску Сонця, а "вогняне кільце" буде видно впродовж 7 хвилин 25 секунд.

Тим часом частковим затемнення буде для мешканців Бразилії, Уругваю та Парагваю.

Як побачити сонячне затемнення українцям

З території Європи, в тому числі й України, побачити кільцеподібне сонячне затемнення на власні очі не вдасться. Проте спостерігати за цим рідкісним космічним явищем можна буде за допомогою відповідної онлайн-трансляції.

Одна з них вже запланована на YouTube-каналі Timeanddate. Початок трансляції - о 20:15 за київським часом.