Сонячна енергетика покриває до 30% потреб країни в електроенергії вдень, - експерт

Україна закриває до третини власних потреб в електроенергії завдяки сонячним електростанціям вдень, коли вони генерують максимум електроенергії в умовах яскравого сонця та відсутності хмар.

Про це заявив аналітик Concord Capital Олександр Паращій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ .

"Вдень нас рятує сонце (СЕС), яке в яскраві дні в районі полудня може забезпечувати третину наших потреб у споживанні електроенергії. Але сонце ввечері сідає, і якраз тоді, коли споживання електроенергії є найбільшим (D). От тоді уся генерація, яка не залежить від погоди, намагається працювати на максимумі, щоб забезпечити нам комфортний вечір", - пише Паращій.

За його словами, у вечірні години на повну включаються ГЕС та ГАЕС (гідроакумулюючі станції) та ТЕС. Та, зазначає експерт, їх повної потужності (навіть з імпортом електроенергії) може не вистачати, тому по вечорах все одно маємо часткові відключення.

Водночас він зазначає, що у наступні чотири місяці, імовірно, буде складніше через те, що рівень води у річках сезонно зменшиться, отже ГЕС зможуть в середньому виробляти помітно менше, а також потужність інших джерел (ТЕС/АЕС) може зменшитися через сезонні ремонтні кампанії.

На думку аналітика, в осінньо-зимовий період, може бути трохи легше, бо уся генерація пройде сезон ремонтів, частково відновиться після ударів та збільшить наявну потужність, збільшать оберти теплоелектроцентралі.

"Але краще готуватися до того, що легко не буде. Електрику потрібно споживати відповідально. А це означає, що кожен із нас повинен взяти за правило: в будь-який період часу (окрім сонячного дня) вмикання і роботу потужних домашніх електроприладів треба строго і прискіпливо чергувати", - додав Паращій.

Як повідомлялося раніше, згідно заяви Федерації роботодавців України, промислові підприємства в умовах відключень електроенергії мають намір розбудовувати систему розподіленої генерації в Україні і тому запропонували державі виконати перелік пріоритетних стратегічних рішень для стимулювання реалізації проєктів нової енергетики.

Свої пропозиції ФРУ направила Прем'єр-міністру Денису Шмигалю та Голові НКРЕКП Валерію Тарасюку.