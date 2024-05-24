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Солнечная энергетика покрывает до 30% потребностей страны в электроэнергии днем, - эксперт

Пятница 24 мая 2024 13:27
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Солнечная энергетика покрывает до 30% потребностей страны в электроэнергии днем, - эксперт Фото: солнечная энергетика покрывает до 30% потребностей страны в электроэнергии днем (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Украина закрывает до трети своих потребностей в электроэнергии благодаря солнечным электростанциям днем, когда они генерируют максимум электроэнергии в условиях яркого солнца и отсутствия облаков.

Об этом заявил аналитик Concord Capital Александр Паращий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Днем нас спасает солнце (СЭС), которое в яркие дни в районе полудня может обеспечивать треть наших потребностей в потреблении электроэнергии. Но солнце вечером садится, и как раз тогда, когда потребление электроэнергии самое большое (D). Вот тогда вся генерация, которая не зависит от погоды, пытается работать на максимуме, чтобы обеспечить нам комфортный вечер", - пишет Паращий.

По его словам, в вечерние часы по полной включаются ГЭС и ГАЭС (гидроаккумулирующие станции) и ТЭС. Но, отмечает эксперт, их полной мощности (даже с импортом электроэнергии) может не хватать, поэтому по вечерам все равно есть частичные отключения.

В то же время он отмечает, что в следующие четыре месяца, вероятно, будет сложнее из-за того, что уровень воды в реках сезонно уменьшится, так что ГЭС смогут в среднем производить заметно меньше, а также мощность других источников (ТЭС/АЭС) может уменьшиться из-за сезонных ремонтных кампаний. .

По мнению аналитика, в осенне-зимний период может быть немного легче, потому что вся генерация пройдет сезон ремонтов, частично восстановится после ударов и увеличит имеющуюся мощность, увеличат обороты теплоэлектроцентрали.

Но лучше готовиться к тому, что легко не будет. Электричество нужно потреблять ответственно. А это значит, что каждый из нас должен взять за правило: в любой период времени (кроме солнечного дня) включение и работу мощных домашних электроприборов нужно строго и придирчиво дежурить", - добавил Паращий.

Как сообщалось ранее, согласно заявлению Федерации работодателей Украины, промышленные предприятия в условиях отключений электроэнергии намерены развивать систему распределенной генерации в Украине и предложили государству выполнить перечень приоритетных стратегических решений для стимулирования реализации проектов новой энергетики.

Свои предложения ФРУ направила Премьер-министру Денису Шмыгалю и Председателю НКРЭКУ Валерию Тарасюку.

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солнечная электростанция
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