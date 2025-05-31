Сонце чи дощі? Прогноз на перший день літа в Україні
Завтра, 1 червня в Україні дощитиме. Причому опадів не буде лише в кількох регіонах.
Про це РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Так, дощів не буде:
- у Рівненській, Волинській, Львівській;
- у Житомирській, Києві, на Київщині;
- у Чернігівській, Сумській областях.
У решті регіонів України очікуються дощі - подекуди сильні, а місцями невеликі.
Вночі буде до +17 градусів - на півдні та сході. В інших регіонах буде трохи холодніше. Удень буде тепло - у межах +24...+26 градусів залежно від регіону.
Погода в Україні 1 червня (meteo.gov.ua)
Погода в Україні у червні: дощовий старт і спека вже незабаром
Літо 2025 року в Україні розпочнеться з дощів. Проте вже у понеділок, 2 червня, більшість областей очікує суха погода.
Лише на заході країни, а також у Житомирській, Вінницькій областях і в Криму можливі короткочасні дощі та грози в денний час.
За даними синоптиків, нічна температура суттєво не зміниться, а денна поступово зростатиме. Справжньої літньої спеки варто чекати вже 5 червня - зокрема, в Києві прогнозують до +30°C.
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