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Солнце или дожди? Прогноз на первый день лета в Украине

Украина, Суббота 31 мая 2025 14:05
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Солнце или дожди? Прогноз на первый день лета в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 1 июня в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 1 июня в Украине будет дождить. Причем осадков не будет только в нескольких регионах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Так, дождей не будет:

  • в Ровенской, Волынской, Львовской;
  • в Житомирской, Киеве, в Киевской;
  • в Черниговской, Сумской областях.

В остальных регионах Украины ожидаются дожди - местами сильные, а местами небольшие.

Ночью будет до +17 градусов - на юге и востоке. В других регионах будет немного холоднее. Днем будет тепло - в пределах +24...+26 градусов в зависимости от региона.
Солнце или дожди? Прогноз на первый день лета в Украине
Погода в Украине 1 июня (meteo.gov.ua)

Погода в Украине в июне: дождливый старт и жара уже скоро

Лето 2025 года в Украине начнется с дождей. Однако уже в понедельник, 2 июня, в большинстве областей ожидается сухая погода.

Только на западе страны, а также в Житомирской, Винницкой областях и в Крыму возможны кратковременные дожди и грозы в дневное время.

По данным синоптиков, ночная температура существенно не изменится, а дневная будет постепенно расти. Настоящей летней жары стоит ждать уже 5 июня - в частности, в Киеве прогнозируют до +30°C.

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