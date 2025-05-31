Солнце или дожди? Прогноз на первый день лета в Украине
Завтра, 1 июня в Украине будет дождить. Причем осадков не будет только в нескольких регионах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Так, дождей не будет:
- в Ровенской, Волынской, Львовской;
- в Житомирской, Киеве, в Киевской;
- в Черниговской, Сумской областях.
В остальных регионах Украины ожидаются дожди - местами сильные, а местами небольшие.
Ночью будет до +17 градусов - на юге и востоке. В других регионах будет немного холоднее. Днем будет тепло - в пределах +24...+26 градусов в зависимости от региона.
Погода в Украине 1 июня (meteo.gov.ua)
Погода в Украине в июне: дождливый старт и жара уже скоро
Лето 2025 года в Украине начнется с дождей. Однако уже в понедельник, 2 июня, в большинстве областей ожидается сухая погода.
Только на западе страны, а также в Житомирской, Винницкой областях и в Крыму возможны кратковременные дожди и грозы в дневное время.
По данным синоптиков, ночная температура существенно не изменится, а дневная будет постепенно расти. Настоящей летней жары стоит ждать уже 5 июня - в частности, в Киеве прогнозируют до +30°C.
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