У Сомалі терорист підірвав себе в кафе, де фанати дивилися Євро-2024, - ЗМІ

У Могадішо, столиці Сомалі, терорист-смертник підірвав себе у кафе, де фанати дивились Євро-2024. Є загиблі.

Як повідомляється, понад 10 людей загинули і невідома кількість отримала поранення після того, терорист-смертник підірвав вибухівку в популярній кав'ярні Top Coffee, розташованій неподалік від президентського палацу.



Вибух був спрямований проти футбольних фанатів, які дивилися матч Євро-2024 між Англією та Іспанією. Напад стався близько 23:00 за місцевим часом, кількість жертв не уточнюється. Жодне угруповання поки що не взяло на себе відповідальність за інцидент.

Очевидці, які прибули на місце події, описали жахливу картину. За їх словами, тіла були розкидані по всій території, кров у кожному кутку, а будівля частково зруйнована. Полум'я і дим піднялися в небо над рестораном Top Coffee, відомим своїми зустрічами футбольних фанатів.

Район, що став мішенню нападу, відомий своїми заходами безпеки і знаходиться поруч з ключовим контрольно-пропускним пунктом в районі Бондхере в Могадішо.