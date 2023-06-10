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В Сомалі на ігровому полі здетонував боєприпас: загинуло щонайменше 25 дітей

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Субота 10 червня 2023 06:14
В Сомалі на ігровому полі здетонував боєприпас: загинуло щонайменше 25 дітей Фото: в Сомалі через вибух боєприпасу загинуло щонайменше 25 дітей (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Внаслідок вибуху нерозірваного боєприпасу на полі для ігор поблизу міста Коріолі загинуло щонайменше 25 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Заступник районного комісара міста Абді Ахмед Алі розповів, що трагедію спричинили вибухонебезпечні рештки війни, такі як бомби та міни. Діти гралися з ними у відкритому полі в селі.

Тіла 22 дітей доставили до місцевої лікарні, ще двоє дітей вмерли вже у госпіталі. Одну відправили до лікарні в столицю Сомалі Могадішо, однак вона померла дорогою. Усі загиблі були хлопцями віком 10-15 років.

Ситуація в Сомалі

Понад десять років заколот проти центрального уряду Сомалі ведуть бойовики "Аль-Шабаб". Влада Уганди повідомила про загибель 54 своїх миротворців у Сомалі внаслідок нападу цих бойовиків.

Раніше, Джо Байден відправив до Сомалі американський військовий контингент для боротьби з терористами.

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Сомали гибель детей
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