В Сомалі на ігровому полі здетонував боєприпас: загинуло щонайменше 25 дітей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа .

Заступник районного комісара міста Абді Ахмед Алі розповів, що трагедію спричинили вибухонебезпечні рештки війни, такі як бомби та міни. Діти гралися з ними у відкритому полі в селі.

Тіла 22 дітей доставили до місцевої лікарні, ще двоє дітей вмерли вже у госпіталі. Одну відправили до лікарні в столицю Сомалі Могадішо, однак вона померла дорогою. Усі загиблі були хлопцями віком 10-15 років.

Ситуація в Сомалі

Понад десять років заколот проти центрального уряду Сомалі ведуть бойовики "Аль-Шабаб". Влада Уганди повідомила про загибель 54 своїх миротворців у Сомалі внаслідок нападу цих бойовиків.

Раніше, Джо Байден відправив до Сомалі американський військовий контингент для боротьби з терористами.