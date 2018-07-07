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Интервью

В Сомали при атаках в правительственном квартале погибли не менее 9 человек

НовостиПроисшествия    07.07.2018 - 15:16
Фото (witter.com/omnidoeth)
Фото (witter.com/omnidoeth)

Сегодня утром террорист-смертник взорвал автомобиль около штаб-квартиры МВД Сомали

В сомалийском городе Могадишо произошло два взрыва и нападение на Министерство внутренних дел страны, в результате которых погибли не менее девяти человек, еще десять были ранены. Об этом сообщает AP со ссылкой на данные полиции.

По данным АР, число жертв еще может возрасти, поскольку противостояние правоохранителей с боевиками продолжается.

Агентство Reuters сообщает, что ранены были не менее 13 человек. Пострадавшие были госпитализированы.

Отметим, что атака началась после того, как утром 7 июля террорист-смертник взорвал автомобиль около штаб-квартиры МВД Сомали, который находится неподалеку от президентского дворца. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб".

Напомним, в мае в результате взрыва, произошедшего в 70 км от Могадишо, по меньшей мере 11 человек погибли и более 10 пострадали.

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Теги публикации: Сомали, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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